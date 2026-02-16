Реклама

Мир
07:40, 16 февраля 2026Мир

Посол раскрыл отношение финнов к россиянам


Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Финляндии неприкрыто дискриминируют граждан России. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, финские власти не предоставили доказательств существования «угроз» в связи с приобретением россиянами недвижимости в стране. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в стране в июле 2025 года.

Уточняется, что под недвижимостью в правовой системе Финляндии подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что российский лидер Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине.

