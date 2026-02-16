Реклама

МИД России назвал задачи российской делегации на переговорах в Женеве

Рябков: Россия в Женеве будет действовать в рамках, согласованных на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская делегация на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на встрече на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Россия 24».

По его словам, без этого успеха достичь не получится. «Наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже», — указал он на задачи.

По мнению дипломата, необходимо обеспечить, чтобы «потенциальная договоренность носила устойчивый характер». Он подчеркнул, что она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников украинского конфликта.

Ранее аналитик Энгин Озер заявил, что переговоры в Женеве способны определить контуры мира по Украине.

