Россиянам назвали альтернативы отдыху на недоступной из-за кризиса Кубе

Таиланд и Вьетнам назвали альтернативами отдыху на недоступной Кубе

Страны Юго-Восточной Азии назвали самой очевидной альтернативой отдыху на недоступной для россиян из-за топливного кризиса Кубе. Об этом говорится в материале Российского союза туриндустрии (РСТ).

По мнению специалистов Space Travel, Таиланд и Вьетнам ближе всего к Кубе по бюджету и дальности перелета. Гендиректор туроператора Артур Мурадян заметил также, что заменой может стать и Шри-Ланка, где в ближайшие два месяца еще будет высокий сезон. Кроме того, некоторые туристы предпочтут Кубе Египет и Турцию.

«А вот ОАЭ и прочая экзотика не подойдут, поскольку по бюджету не проходят. Пляжный отель хорошего уровня в Эмиратах в это время стоит от 350 тысяч рублей (против 250 тысяч рублей на Кубе — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил Мурадян.

В ITM group рекомендовали россиянам присмотреться к другим странам Латинской Америки. При этом там подчеркнули, что отечественные туристы все еще продолжают летать на Кубу со стыковкой в других странах, несмотря на энергетический кризис в стране и отмену прямых рейсов.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind приостановят полеты на Кубу. Даты вывозных рейсов для российских туристов с Варадеро назначены на 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Рейс из Гаваны в Москву запланирован на 16 февраля. МИД России призвал россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину.

