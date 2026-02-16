Реклама

05:42, 16 февраля 2026Мир

Захарова указала на порочащую Украину черту

Захарова: Западу удалось сделать Украину европейской в плане нацизма
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западу удалось сделать Украину европейской в плане нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции сказал, что российский глава Владимир Путин якобы хотел сделать Украину российской, но теперь она стала европейской.

Ранее издание Strategic Culture написало, что многие европейские лидеры настроены на продолжение борьбы против России в рамках украинского конфликта.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку финансирует Киев.

