Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 16 февраля 2026Россия

Зону поиска втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга расширили в несколько раз

«Лиза Алерт» ищет пропавших в Петербурге сестер в 15 регионах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Волонтеры в несколько раз расширили зону поиска родных сестер, 11-летней Ирины и 18-летней Марины, втянутых в секту «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщила пресс-секретарь петербургского отряда «Лиза Алерт» Евгения Цинклер в беседе с РИА Новости.

По ее словам, если раньше волонтеры затрагивали только Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то теперь мероприятия проходят в 15 регионах, включая Новгородскую, Ульяновскую, Псковскую, Костромскую, Владимирскую и Московскую области, а также Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологду, Тверь и Москву.

Ранее в сети появилось видео налета полиции на принадлежащий членам секты частный дом. На кадрах видно, как правоохранители взламывают дверь и врываются внутрь. По информации журналистов, задержаны несколько адептов организации.

Как рассказала бабушка пропавших девочек, больше года назад их привела в секту мать. За прошедшее время они прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец Ирины и Марины обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры исчезли, когда старшая провожала младшую в школы.

Позже в распоряжении СМИ оказалась запись, на которой пропавшие находятся вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». Она также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.

«Царская Империя» обратила на себя внимание в 2018 году. Организацию возглавляет четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста». Для своих последователей он является императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». В 2024 году мужчину и его троих соратников задержали. Власова судят по двум уголовным статьям, в том числе за призывы к осуществлению террористической деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Москвичам пообещали резкий рост сугробов

    Назван способ за два дня снизить уровень холестерина без лекарств

    На свободно гулявшую кошку возложили вину за схватку с катаной в российском городе

    Зону поиска втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга расширили в несколько раз

    Глава украинского МИД выдвинул ЕС одно требование

    Россиянка ударила сожителя ножом после комментария про ремонт

    В МИД раскрыли указания для российской делегации на переговорах в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok