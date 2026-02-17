На Украине считают, что США могли дать команду для принуждения Зеленского к мирному соглашению. О чем идет речь?

«Страна»: США могли дать команду задержать Галущенко для принуждения Зеленского

Команду задержать бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко могли дать в окружении президента США. Дональда Трампа Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Издание рассматривает две версии, почему именно в преддверии переговоров в Женеве началось очередное антикоррупционное дело.

Первая — команду дали американцы в рамках политики принуждения Зеленского к принятию согласованных Трампом и Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения (включая вывод украинских войск из Донбасса) «Страна.ua»

Сторонники данной версии обращают внимание на то, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу и дал понять, что готов воевать до «победного конца».

Издание отмечает, что таким образом Зеленскому мог быть послан очередной сигнал о том, что конец для него лично может быть отнюдь не победным.

По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.

Вторая версия задержания связана с противниками Трампа

Вторая версия, как пишет издание, заключается в том, что антикоррупционный скандал раскручивают противники Трампа: люди и структуры, связанные с Демократической партией и организациями, которые ныне перешли под патронат Европы, в том числе грантовые организации, связанные с ними политики и СМИ, отчасти ряд украинских оппозиционных деятелей.

Их цель — принудить Зеленского переформатировать парламентское большинство, создать новое правительство под контролем «коалиции», а также передать в ее руки освоение потоков в наиболее «хлебных» отраслях вроде энергетики и оборонки «Страна.ua»

Издание отмечает, что Зеленский не готов согласиться ни на условия в первой версии, ни во второй. Авторы статьи допустили, что следующим действием может быть предъявление подозрения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку или кому-то из окружения главы государства.

Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина не пойдет на компромиссы, «которые ведут к нарушению территориальной целостности». Он указал, что стороны не нашли решения по Донбассу. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

Зеленский заявил, что США принуждают Украину к односторонним уступкам

14 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в мирном процессе.

Политик выразил надежду на конструктивные трехсторонние переговоры в Женеве 17-18 февраля, однако, по его словам, иногда кажется, что стороны говорят о совершенно разных вещах.

Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России Владимир Зеленский президент Украины

Газета The New York Times (NYT) подтвердила, что администрация Трампа в преддверии нового раунда переговоров усилила давление на Украину с целью добиться от нее уступок в пользу России.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение по завершению конфликта.

«Мы не пытаемся навязать кому-то соглашение. Мы просто хотим им помочь», — отметил шеф американской дипломатии. По его словам, США стремятся сыграть роль в достижении договоренности, но не будут заставлять стороны идти на невыгодные условия.