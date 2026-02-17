Депутат Госдумы отреагировал на сообщение о блокировке Telegram с 1 апреля

Депутат Свинцов счел хайпом сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал хайпом сообщения о том, что Telegram в России могут заблокировать с 1 апреля. Эту новость он прокомментировал в беседе с «Говорит Москва».

Как предположил депутат, вывод о блокировке Telegram с 1 апреля СМИ могли сделать на основании того, что в одном из интервью он заявил, что платформе нужно полтора месяца, чтобы при желании выполнить все требования Роскомнадзора. При этом такая дата как день дурака могла быть выбрана журналистами с целью хайпа, счел Свинцов.

Парламентарий заверил, что между мессенджером и Роскомнадзором есть взаимодействие. «Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — объяснил депутат.

Свинцов добавил, что судьба Telegram в России зависит только от самой компании.

О том, что работу мессенджера могут полностью ограничить в России с 1 апреля, написало издание Baza со ссылкой на собеседников из нескольких ведомств. В Роскомнадзоре при этом заявили, что новой информации о блокировке мессенджера они сообщить не могут.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничения в отношении Telegram. По его словам, меры против платформы вводятся, поскольку она не выполняет российские законы.