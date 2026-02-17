Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:25, 17 февраля 2026Наука и техника

В России подсчитали число ракет и дронов для удара по Эстонии

Для выведения из строя энергосистемы Эстонии достаточно 250 ракет и дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Для выведения из строя энергосистемы Эстонии в случае агрессии НАТО российской стороне будет достаточно 250 ракет и дронов, подсчитал Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что по своим размерам балтийское государство значительно уступает Украине, а его энергосистема «опирается на ограниченное число ключевых узлов».

«Речь может идти примерно о 50–100 крылатых ракетах для поражения ключевых объектов генерации и магистральных подстанций, а также о 100–150 ударных беспилотниках для нанесения дополнительных ударов по распределительным узлам и вспомогательной инфраструктуре», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Таким образом Telegram-канал прокомментировал заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, согласно которому в случае нападения Таллин при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России.

Тогда же депутат Госдумы Андрей Колесник, оценивая высказывание Цахкны, заметил, что заявление главы МИД Эстонии о вариантах развития событий при нападении России довольно абсурдно, потому что никто не планирует вторгаться в эту страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал Олимпиады-2026

    Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей

    Врач назвал неожиданную причину есть киви с кожурой

    Безработица в европейской стране достигла пиковых значений

    Ситуацию между Макроном и его супругой высмеяли

    В России захотели ужесточить наказание за бани и хостелы в жилых домах

    Губернатор впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok