Вор 16 лет скрывался от полиции и попался из-за любви к хоккею

В Италии беглого вора поймали во время Олимпийских игр из-за его любви к хоккею

В Италии полиция арестовала 44-летнего гражданина Словакии, который 16 лет скрывался от правосудия. Как пишет Reuters, он попался из-за любви к спорту.

В 2010 году мужчину обвинили в серии магазинных краж в Милане, однако ему удалось сбежать. В 2026 году он вернулся в Италию ради Олимпийских игр. Беглый вор мечтал посмотреть хоккейный матч Словакии и Финляндии. Его мечта не сбылась.

Мужчина заселился в гостиницу на окраине Милана за день до игры. Персонал опознал в нем преступника и сообщил в полицию. Вора поймали. Теперь ему придется провести за решеткой 11 месяцев и семь дней.

Тем временем команда его соотечественников выиграла матч против Финляндии со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Спортсмена арестовали в Мексике, где он скрывался около 10 лет.

