Словакия обыграла Финляндию в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде

Словакия обыграла Финляндию со счетом 4:1 на старте хоккейного турнира Олимпиады

Сборная Словакии обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира Олимпиады. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Первая встреча мужских соревнований завершилась со счетом 4:1. На восьмой минуте вперед вышли словаки — отличился Юрай Слафковски. Ээли Толванен отквитал одну шайбу в начале второго периода. В заключительной двадцатиминутке победу словацкой команде обеспечили голы Далибора Дворски, Слафковски, который оформил дубль, и Адама Ружички.

Во второй голевой комбинации словаков поучаствовали защитник Мартин Гернат и нападающий Адам Лишка. Оба игрока выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Гернат играет за «Локомотив», Лишка — за «Северсталь». Автор четвертого гола Адам Ружичка является хоккеистом московского «Спартака».

После победы над финнами словаки набрали три очка и возглавили таблицу группы В олимпийского хоккейного турнира. В следующем матче 13 февраля они сыграют с Италией. Финны в тот же день проведут матч со шведами. Обе встречи начнутся в 14:10 по московскому времени.