76-летнего похитителя унитаза не могли поймать три месяца

В Японии 76-летний мужчина украл унитаз со склада и три месяца им пользовался

В Японии поймали пожилого мужчину, который украл унитаз и установил у себя дома. Об этом сообщает Japan Today.

Санитарно-техническое приспособление и бачок для него исчезли со склада в городе Тойота, префектура Айти, еще в ноябре 2025 года. Кража вызвала недоумение у владельцев склада, так как выгода от подпольной продажи единственного унитаза была бы незначительной. Компания все же обратилась в полицию.

Через три месяца следователи выяснили, что похитителем унитаза был 76-летний Куми Йоцумото из города Тирю. Пожилой мужчина проник на склад через незапертые ворота и вынес сантехническое устройство. Йоцумото раньше занимался строительным бизнесом, так что сам установил унитаз и пользовался им все это время.

При этом пожилой вор заявил, что вынес со склада только унитаз и не знает, кто украл бачок для воды. Кроме того, прокуратура оказалась в затруднительном положении, так как по закону нужно изъять украденный предмет и вернуть владельцам, однако те вряд ли согласятся принять использованный унитаз. Какое наказание может грозить Йоцумото, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая преподавательница университета украла спиртных напитков на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) и избежала тюрьмы. Женщина получила условный срок.