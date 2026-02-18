Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 18 февраля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о старте предвыборной кампании Залужного

Безуглая: Залужный начал свою предвыборную кампанию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный начал предвыборную кампанию. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Посол начал свою предвыборную кампанию», — написала парламентарий.

Так Безуглая прокомментировала интервью Залужного Associated Press (АР). В нем он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ, а также рассказал об обысках в своем штабе после напряженной встречи с президентом.

Залужный считается одним из главных возможных конкурентов Зеленского на выборах президента Украины. Ранее сообщалось, что он обладает наибольшим уровнем доверия украинцев среди представителей военного командования страны — 92 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Сидни Суини без штанов снялась с полуголым мужчиной для собственного бренда

    Раскрыто обещание США по гарантиям безопасности для Украины

    Пассажир с психическим расстройством попытался проникнуть в кабину пилотов самолета

    Россиянам перечислили указывающие на заражение половыми инфекциями симптомы

    Задержан вице-мэр российского города

    Индекс восприятия инфляции вырос в России до максимума почти за год

    На Украине заявили о старте предвыборной кампании Залужного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok