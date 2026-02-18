Реклама

Экономика
12:40, 18 февраля 2026

Скандал с токсинами в детском питании обрушил акции пищевого гиганта

Bloomberg: Акции Nestle упали до самого низкого уровня за восемь лет
Кирилл Луцюк

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Акции Nestle упали примерно на 38 процентов по сравнению с пиковыми значениями 2022 года и оказались вблизи самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщило Bloomberg.

Главные конкуренты этого пищевого гиганта Danone и Unilever за тот же период выросли на 32 и 28 процентов соответственно.

Главной причиной обрушения акций Nestle стал скандал с детскими молочными смесями, спровоцировавший крупнейший в ее истории отзыв продукции. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда крупнейшая в мире пищевая компания пыталась восстановить свои акции после многолетнего падения.

Как отметило агентство, Nestle за последние годы серьезно пострадала от падения объемов продаж, раздутых издержек, нестабильного потребительского спроса и управленческих потрясений.

Ранее сообщалось, что парижская прокуратура начала расследование в отношении пяти компаний, производящих детские молочные смеси. Речь идет о продукции таких компаний, как Nestle, Danone, Lactalis, а также более мелких брендов Babybio и La Marque en Moins, в которой был обнаружен токсин цереулид. Отзывы соответствующих товаров прошли уже в более чем 60 странах.

В январе в Нидерландах произошло как минимум четыре случая ухудшения здоровья у младенцев после употребления популярного детского питания компании Nestle.

В 2024 году корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро в связи с тем, что она десятилетиями торговала водой из фекальных источников.

