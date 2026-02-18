Реклама

09:23, 18 февраля 2026Мир

Стало известно время возобновления переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: Переговоры по Украине в Женеве возобновятся в 11:00 по Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Трехсторонние консультации России, США и Украины в швейцарской Женеве продолжатся утром 18 февраля. Об этом сообщил источник ТАСС.

Встреча начнется в 09:00 по местному времени (11:00 по Москве) в гостинице InterContinental.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался третий раунд переговоров по Украине, они длились более шести часов. Сообщалось, что атмосфера на встрече была напряженной.

По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.

