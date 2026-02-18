В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках

NSJ: Американские подлодки продолжают шпионить и плавать вблизи баз ВМФ России

Подлодки США продолжают шпионить и плавать вблизи баз Военно-морского флота (ВМФ) России, как это было после холодной войны, рассказывает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Брент Иствуд.

Автор вспомнил столкновение российской подлодки B-276 «Кострома» и американской субмарины Baton Rouge, произошедшее 11 февраля 1992 года у побережья Североморска в Баренцевом море. «Видите ли, американцы хотели следить за российскими подводными лодками. В конце концов, они могли запускать ядерные ракеты, а политическое руководство в бывшем Советском Союзе было, мягко говоря, шатким», — пишет обозреватель.

Иствуд отмечает, что для принесения извинений тогдашнему президенту России Борису Ельцину президент США Джордж Буш-старший направил государственного секретаря Джеймса Бейкера в Кремль. «Бейкеру, красноречивому техасцу, предстояло немало потрудиться, имея дело с непостоянным и часто страдающим от похмелья Ельциным, который любил выпить водку», — пишет автор.

Иствуд уверяет, что в ходе операции Соединенные Штаты якобы подключались к российским подводным коммуникационным кабелям для сбора разведывательной информации, что Бейкер хотел сохранить в тайне.

Обозреватель подтверждает, что и в настоящее время американские субмарины шпионят у российских берегов. «Будем надеяться, что их не поймают, иначе [действующий президент США Дональд] Трамп окажется в дипломатической затруднительной ситуации, из которой ему не выбраться», — заключает автор.

В августе генеральный директор компании «МПО — Гидроприбор» Владимир Патрушев заверил, что новые российские системы «Корвет» и «Маяк-С» защитят морские объекты от атаки противника.

В феврале 2019-го в журнале «Военно-промышленный курьер» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков написал, что ВМФ России примет на вооружение позиционную систему подводного наблюдения «Гармония», предполагающую развертывание сети роботизированных автономных донных станций.