09:50, 19 февраля 2026Ценности

Алексей Воробьев похвастался автомобилем за пять миллионов рублей

Певец Воробьев похвастался автомобилем Hongqi HS7 за 5,4 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @mr.alexsparrow / @aidagarifullina

Актер и певец Алексей Воробьев похвастался автомобилем за пять миллионов рублей. Сторис появилась в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летний артист опубликовал снимок с семиместным кроссовером премиум-класса Hongqi HS7 с черным салоном, деревянными панелями и сенсорным дисплеем.

Известно, что стоимость автомобиля, который имеет 245 лошадиных сил, на сайте официального дилера составляет 5,4 миллиона рублей.

В сентябре 2025 года Филипп Киркоров купил редкий Aurus за миллионы рублей. Певец приобрел уникальную машину российской марки Aurus Senat, стоимость которой варьировалась от 25 до 50 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

    Обсудить
