Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:21, 19 февраля 2026Спорт

Олимпийский чемпион поддержал отказ МОК дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Играх

Тихонов поддержал отказ МОК дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Играх
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил отказ Международного олимпийского комитета (МОК) дарить эксклюзивные смартфоны российским спортсменам на Играх-2026. Об этом сообщает Metaratings.

Он поддержал это решение МОК. «Сами все профукали, а теперь виним других. Нам не дали это, не дали то. Сколько можно ходить с протянутой рукой? Обвинять всех вокруг? Вам-то не надоело?» — заявил Тихонов.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
19 февраля 2026

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что МОК не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.

Позже в МОК пояснили, что среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства. При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях,

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Обсудить
Последние новости

Назван возможный срок решения задач СВО

Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok