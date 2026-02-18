Реклама

20:41, 18 февраля 2026Спорт

«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

Ски-альпинист Филиппов заявил, что не получил эксклюзивный смартфон на ОИ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Samsung

Российские спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Об этом рассказал ски-альпинист Никита Филиппов.

В Олимпийской деревне в Бормио распаковали экипировку: всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту

Никита Филипповроссийский ски-альпинист

Филиппов добавил, что российские спортсмены приехали на Олимпиаду «не за гаджетами». Примечательно, что спортсменов из России не первый раз лишают спонсорских смартфонов — аналогичная ситуация произошла на летних Играх-2024 в Париже.

Фото: Samsung

В МОК заявили о запрете для россиян

Лимитированные раскладушки с олимпийской гравировкой для 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады выпустил южнокорейский бренд Samsung — спонсор Игр-2024 в Италии. Однако, как сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства.

В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран

пресс-служба МОК

При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях, а также предоставить доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства.

Комментируя объяснение МОК, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова попросила уточнить список стран, на спортсменов которых распространяется этот запрет.

А спортсменам из каких еще стран не положены подарки МОК? Полный список на стол

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

На сайте МОК при этом указано, что получить эксклюзивный смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition могут только участники Игр, аккредитованные по категориям Aa, Ap и At. К первой категории относятся основные спортсмены сборных, ко второй — запасные, к третьей — тренировочные партнеры для основных спортсменов. Кроме того, все перечисленные категории относятся только к официальным сборным. Российские спортсмены же выступают в нейтральном статусе.

В пресс-службе Samsung же заявили, что компания не принимает решений о распределении устройств.

В Госдуме пообещали подарки российским спортсменам

Зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки.

Это показывает отношение к российским спортсменам

Светлана Журовадепутат Госдумы

Депутат добавила, что такое происходит не впервые на ее памяти.

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, в свою очередь, пообещал подарить спортсменам смартфоны и дополнить их планшетами.

Это жлобство, и эту несправедливость мы исправим. Также мы подарим в дополнение к телефонам нашим спортсменам планшеты от ЛДПР

Дмитрий Свищевдепутат Госдумы

