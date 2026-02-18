Реклама

12:34, 18 февраля 2026Спорт

В Госдуме пообещали подарить смартфоны лишенным их на Олимпиаде российским спортсменам

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что спортсменам подарят телефоны на родине. «Это жлобство, и эту несправедливость мы исправим. Также мы подарим в дополнение к телефонам нашим спортсменам планшеты от ЛДПР», — заявил Свищев.

Ранее на отказ дарить россиянам смартфоны отреагировала зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки.

17 февраля российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.

