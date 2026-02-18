Реклама

09:59, 18 февраля 2026

В Госдуме отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

Журова оценила отказ дарить смартфоны россиянам на ОИ-2026 в Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки. «Это показывает отношение к российским спортсменам. И это уже не первый раз на моей памяти», — заявила Журова.

Депутат добавила, что во время ее спортивной карьеры на Олимпиадах не дарили телефоны. «И надо посмотреть, что еще в этом смартфоне внутри. Будут ли наши ребята им пользоваться?» — отметила Журова.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.

