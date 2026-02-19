Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 19 февраля 2026Мир

Откровение Макрона о свободе слова вызвало возмущение на Западе

Профессор Дизен возмутился заявлением Макрона о свободе слова
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего свободу слова «полным дерьмом». Об этом он написал в социальной сети X.

«Интересно, как наши основные ценности, такие как свобода слова, отсутствие коллективного наказания, верховенство права, терпимость к инакомыслию и вера в дипломатию, были построены на таком слабом фундаменте», — сказано в публикации.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внесла высказывание французского лидера в «личный рейтинг откровений». Она уточнила, что первое место в ее рейтинге занимают признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, заявлявших об отсутствии намерений соблюдать Минские соглашения, а второе — слова певицы Аллы Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok