Откровение Макрона о свободе слова вызвало возмущение на Западе

Профессор Дизен возмутился заявлением Макрона о свободе слова

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего свободу слова «полным дерьмом». Об этом он написал в социальной сети X.

«Интересно, как наши основные ценности, такие как свобода слова, отсутствие коллективного наказания, верховенство права, терпимость к инакомыслию и вера в дипломатию, были построены на таком слабом фундаменте», — сказано в публикации.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внесла высказывание французского лидера в «личный рейтинг откровений». Она уточнила, что первое место в ее рейтинге занимают признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, заявлявших об отсутствии намерений соблюдать Минские соглашения, а второе — слова певицы Аллы Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым.