В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

Представители Telegram ответили на заявление о том, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в мессенджере. Комментарий компании передает Reuters.

В Telegram заявили, что зарубежные спецслужбы не могут просматривать личные переписки в мессенджере. В компании подчеркнули, что не обнаружили никаких нарушений шифрования данных.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о наличии доказательств того, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram. По словам министра, полученную информацию они используют против Российской армии в зоне спецоперации на Украине.

10 февраля появилось подтверждение того, что в России ограничивают работу Telegram. Также стало известно, что мессенджеру грозят в стране многомиллионные штрафы за неудаление запрещенной информации.