Россиян предупредили об опасности кофе на морозе для сердца

Терапевт Каландия: Кофе в холодную погоду усиливает нагрузку на сердце

Врач-терапевт Шота Каландия предупредил, что употребление кофе на морозе может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об опасности популярного горячего напитка он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Каландии, в холодную погоду кофе становится особенно опасным. Врач пояснил, что это происходит из-за того, что кофеин стимулирует выработку адреналина, повышает частоту сердцебиения и артериальное давление, а холод сам по себе является стрессом для организма.

Доктор уточнил, что при низких температурах сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются, это увеличивает периферическое сопротивление и усиливает нагрузку на сердце. Если добавить еще и кофеин, то состояние может ухудшиться. Терапевт подчеркнул, что это особенно опасно для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца или склонностью к нарушениям ритма.

Кроме этого, Каландия добавил, что на холоде мочегонный эффект кофе может усилить обезвоживание, спровоцировать сгущение крови и ухудшить ее микроциркуляцию. Врач рекомендовал пить напиток в теплом помещении, выбирать умеренно крепкий кофе. Людям с заболеваниями сердца в холодное время года важно ограничивать количество кофеина, заключил доктор.

Ранее специалист по гормональному здоровью Майк Коцис призвал не пить кофе сразу после пробуждения. По его мнению, с утра нужно сначала выпить воды, подвигаться и только потом пить кофе и завтракать.