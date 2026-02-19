Россиянка Андреева проиграла американке на турнире WTA и расплакалась

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 февраля, и продлилась три сета. Россиянка потерпела поражение со счетом 6:2, 5:7, 6:7. Спортсменки провели на корте 2 часа и 39 минут.

После окончания встречи Андреева расплакалась. 18-летняя россиянка является седьмой ракеткой мира. 24-летняя Анисимова находится на шестом месте в рейтинге WTA.

Ранее Андреева высказалась о возможной смене гражданства. Спортсменка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц.