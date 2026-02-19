Стала известна судьба одной из втянутых в тоталитарную секту сестер из Санкт-Петербурга

Одну из сестер, найденных во Владимирской области, передали отцу в Санкт-Петербург. Судьба втянутой матерью в тоталитарную секту «Русская православная церковь — Царская империя» 11-летней Ирины стала известна из сообщения Следственного комитета, передает РИА Новости.

«Младшая дочь передана отцу, дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обе сестры живы. Предварительно, в отношении них не совершалось противоправных действий. На данный момент для допроса в следственный отдел доставлены все участники инцидента.

Ранее обыски в квартире прятавшей сестер секты «Царская Империя» попали на видео. Там, в частности, были обнаружены не менее 70 икон и изображений семьи Николая II.

О том, что мать втянула дочерей в секту рассказала их бабушка. Россиянка заявила, что там пропагандировались идеи о том, что все документы являются великим злом. Некоторое время назад отец обманом вывез девочек в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры снова исчезли.

В сети распространилась запись, на которой пропавшие запечатлены вместе с матерью. На видео старшая из девочек заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет», а также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.