В Госдуме назвали несостоятельным аргумент Telegram про доступ к перепискам

Депутат Попов: Аргумент Telegram про доступ спецслужб к перепискам несостоятелен

Заявление компании Telegram о том, что иностранные спецслужбы не имеют доступа к перепискам пользователей, поскольку платформа не подвергалась взлому, несостоятельно. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Госдумы и ведущий ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов.

Депутат напомнил, что мессенджер опроверг утверждения Минцифры о том, что у зарубежных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram, и аргументировал это тем, что шифрование платформы не подвергалось взлому. Однако, как обратил внимание Попов, в Минцифры, говоря о доступе спецслужб к чатам пользователей, взлом не упоминали.

«Речь шла не о взломе [Telegram], а о доступе. Читай, о добровольном сотрудничестве [со спецслужбами]», — пояснил парламентарий. Он назвал довод платформы об отсутствии взлома абсолютно несостоятельным. «В Москве об этом просто не заявляли», — подчеркнул Попов.

Telegram отверг обвинения в доступе спецслужб к перепискам в беседе с Reuters. В компании указали, что не обнаружили никаких нарушений шифрования данных.

О доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram ранее заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. «Сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал министр. Он добавил, что спецслужбы используют полученные данные в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил (ВС) России.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Также стало известно, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.