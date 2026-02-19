В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3

NSJ: Российские бомбардировщики Ту-22М3 с трудом выживают в конфликтах

Российские бомбардировщики Ту-22М3 с трудом выживают в современных конфликтах, рассказал обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Крис Осборн.

По его оценке, операции с участием Ту-22М3 в «оспариваемом воздушном пространстве», в частности, в зоне специальной военной операции (СВО), становятся все более опасными. «Это давление подталкивает Ту-22М3 к роли самолета, способного действовать на расстоянии — запускать дальнобойное оружие, а не проникать в тыл противника для нанесения массированных обычных ударов, как это предполагалось в ходе планирования времен холодной войны», — утверждает автор.

Осборн пишет, что подобный подход по-прежнему может быть эффективным, но он также имеет ограничение — без разветвленной сети связи, надежного целеуказания и современной системы поражения цели «бомбардировщики, способные действовать на расстоянии, превращаются в дорогостоящие ракетные установки с сокращающимися шансами на выживание».

«Будущее Ту-22М зависит от вооружения, датчиков и промышленного потенциала, а не от ностальгии», — пишет автор.

В январе западное издание Military Watch Magazine рассказало, что примененные Вооруженными силами России в ходе СВО с самолетов Ту-22М3 советские ракеты Х-22 («Буря») практически невозможно сбить.

В сентябре тот же портал заметил, что бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям.