21-летний турист отправился в первую «мужскую поездку» в Европу и не выжил

21-летний турист отправился в свою первую «мужскую поездку» в город Бенидорм в Испании и не выжил. Об этом пишет Daily Mail.

Харви Домини приехал в страну Европы с тремя друзьями. В Великобритании среди молодежи практикуется lads' holiday — отпуск мужской компании, который обычно подразумевает вечеринки и активную ночную жизнь. Трагедия произошла еще в июле 2024 года, однако издание опубликовало информацию о произошедшем только в феврале 2026-го.

Всего через несколько часов Харви Домини выпил алкоголь, а затем наркотики, в результате чего начал задыхаться на глазах у всей компании. В конце концов он потерял сознание и так и не пришел в себя.

Один из молодых людей записывал ход событий на видео и публиковал все в социальной сети Snapchat. Так, на первых кадрах Домини сидит сгорбившись в кресле на балконе. На фото, опубликованном минутами позже, он уже лежит на полу с побледневшим лицом. В последнем сообщении его друг написал: «Его больше нет».

Ранее турист отправился в Колумбию и не выжил при загадочных обстоятельствах в номере отеля. Камеры видеонаблюдения показали, что путешественник зашел в отель в сопровождении двух женщин, которые позже покинули здание.

