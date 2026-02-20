Реклама

18:25, 20 февраля 2026Мир

Дмитриев оценил размер мозга президента Финляндии

Дмитриев назвал слишком маленьким мозг президента Финляндии Стубба
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «слишком маленьким» мозг президента Финляндии Александра Стубба. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — написал глава РФПИ в ответ на заявление президента Финляндии, который усомнился в заключении «величайшей сделки» между Россией и США.

Александр Стубб во время интервью TVP World раскритиковал информацию о «величайшей сделке» России и США. Он заявил, что якобы «россияне лгут», обещая сделку в 12 триллионов долларов.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России якобы еще в августе 2025 года перед саммитом на Аляске подготовил план «величайшей сделки» с США. В материале, в частности, со слов украинского лидера Владимира Зеленского приводится информация о том, что представителям США пообещали сделку на 12 триллионов долларов.

