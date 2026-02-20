Реклама

20:04, 20 февраля 2026Спорт

Еще одна страна бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Buffy1982 / Shutterstock / Fotodom

Чешские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимних Паралимпийских игр — 2026 в Италии в знак протеста против допуска российских атлетов. Об этом сообщает ТАСС.

Паралимпийский комитет Чехии снял всех представителей с мероприятия в Вероне 6 марта, отказавшись от знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо и видеороликов спортсменов. Решение связано с отменой ограничений для россиян и белорусов, которые смогут выступить без нейтрального статуса.

Ранее сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия спортсменов из России и Беларуси. Украинцы потребовали, чтобы флаг их страны не использовался на церемонии открытия.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.

