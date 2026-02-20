Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия вслед за ЕС понизила «потолок цен» на нефть из России

Власти Новой Зеландии расширили список санкций против РФ, в частности, снизив вслед за Евросоюзом (ЕС) так называемый потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

С 20 февраля санкционный список пополнили 23 человека, 13 предприятий, а также 100 морских судов. Что касается «потолка», то показатель снизили с 47,6 до 44,1 доллара за баррель так же, как это сделали с начала месяца европейцы.

В ЕС тем временем собираются в скором времени заменить его полным запретом услуг по перевозке российской нефти. Впрочем, некоторые страны пока такую меру согласовать отказываются.

С марта 2022 года островное государство более 35 раз вводило ограничения в отношении россиян и организаций из РФ, а его парламент даже принял специальный закон, облегчающий подобные процедуры. Так, прошлым летом под санкции Новой Зеландии попали отечественные предприятия авиапромышленного сектора и концерн «Калашников».