Фигуристка Петросян заявила, что ей стыдно из-за шестого места на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями после произвольной программы на Олимпиаде. Ее слова приводит Sport24.

«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложное будет это», — заявила спортсменка.

Петросян заняла шестое место по итогам короткой и произвольной программ. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала американка Алиса Лю, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.