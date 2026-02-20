Россиянин сделал две ставки на киберспорт и выиграл два миллиона рублей

Россиянин сделал две ставки на киберспорт и выиграл два миллиона рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Игрок поставил на турнир Intel Extreme Masters Kraków 2026 по CS2, который проходил в Польше в конце января — начале февраля. Он сделал ставку на победу команды Team Falcons над 3DMAX за 1,34 и на успех коллектива Team Spirit в поединке с G2 Esports за 1,38.

В полуфинале нижней сетки Team Falcons одолели 3DMAX со счетом 2:0 (13:5, 13:9). В финале верхней сетки Team Spirit обыграли G2 Esports со счетом 2:1 (13:8, 8:13, 16:13).

Таким образом, игрок превратил ставку в миллион рублей в выигрыш, который был равен 1 850 000 рублей. Победителем турнира стала команда Grand Vitality, которая в гранд-финале превзошла FURIA со счетом 3:1.

Ранее канадский стример сделал ставку на точное число машин, проезжающих по деревенском мосту, и выиграл 20,2 миллиона рублей.

Турнир Intel Extreme Masters Krakow проходил с 28 января по 8 февраля. Ранее он проходил в другом польском городе — Катовице. Плей-офф соревнований прошел на Tauron Arena, вмещающей 22 тысячи зрителей.