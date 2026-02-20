Реклама

В России высказались о планах офиса Зеленского на продолжение конфликта

Депутат Красов: Способность Украины продлить конфликт зависит от желания Запада
Юлия Сычева
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинские власти полностью зависят от поддержки коллективного Запада, а значит, желание офиса президента Владимира Зеленского продлить боевые действия зависит полностью от него, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского существует так называемый план войны. Уточняется, что глава Минобороны страны Михаил Федоров планирует воевать еще как минимум год.

Депутат заявил, что если страны Евросоюза будут смотреть на позицию нынешнего руководства США, то уровень поддержки Киева снизится. В таком случае, продолжил он, конфликт завершится быстрее, поскольку самостоятельно Украина сопротивляться наступающей Российской армии не сможет.

«Я не могу сказать, год, больше года или меньше. Но это немаловажный фактор — поддержка со стороны коллективного Запада. Они объявили Россию всемирным злом и пытаются взгляд своего обывателя перевести с внутренних проблем на вооруженный конфликт между Россией и Украиной. При этом европейский оборонно-промышленный комплекс имеет очень серьезный доход, потому что продукция военного назначения прямым ходом поставляется на Украину», — объяснил Красов.

Он добавил, что денежный долг, который Запад влил в Украину, обязывает ее выполнять взятые на себя обязательства. Если же этого не будет происходить, одного руководителя заменят на другого, и война с их стороны будет продолжаться по-прежнему, заключил парламентарий.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эту информацию.

