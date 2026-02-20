Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:48, 20 февраля 2026Бывший СССР

В США сообщили о нападении охраны Алиева на протестующих в Вашингтоне. В Баку заявили о провокации «радикальной оппозиции»

WP: Охрану Алиева обвинили в избиении протестующих в Вашингтоне
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американское издание The Washington Post (WP) сообщило, что охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева якобы напала на протестующих в Вашингтоне. Несколько участников акции за освобождение азербайджанских политзаключенных заявили, что их избили возле отеля Waldorf Astoria днем 19 февраля.

Полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. Американские журналисты запросили комментарий у посольства Азербайджана в США.

В Баку прокомментировали инцидент

Азербайджанское издание Minval заявило, что обвинения в сторону охраны президента Алиева — «провокация радикальной оппозиции».

«Во время участия азербайджанского руководства в мероприятии группа радикально настроенных лиц попыталась устроить скандал. Кричали оскорбительные лозунги, вели себя агрессивно, пробовали прорваться на охраняемую территорию отеля», — говорится в публикации.

Полиция в Вашингтоне во время первого заседания Совета мира

Фото: Nathan Posner / Anadolu via Getty Images

Утверждается, что охрана Алиева действовала совместно с полицией Вашингтона.

Алиев приехал на первое заседание Совета мира

На первом заседании Совета мира с речью выступил президент США Дональд Трамп. Помимо азербайджанского лидера, в числе участников оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев в Вашингтоне, 19 февраля

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Совет мира с участием 20 стран был учрежден в Давосе 22 января. Россия в будущем может присоединиться к числу участников, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, создание любого союза, задача которого — нести мир, позитивно.

Мы, безусловно, положительно воспринимаем создание какого-то союза, собрания, которое будет способствовать вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке или сдержит напряженность, которая существует вокруг Ирана. Любая миротворческая деятельность — это позитивно

Алексей Чепадепутат Госдумы

Также парламентарий напомнил, что российский лидер Владимир Путин ранее заявлял о готовности выделить средства на поддержку Совета из денег, замороженных на Западе. Однако организация ничуть не умаляет роль ООН, добавил Чепа. По его мнению, Совет мира — это просто дополнительные усилия.

