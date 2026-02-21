Реклама

09:59, 22 февраля 2026Спорт

Олимпийский чемпион из Норвегии ответил на критику Большунова

Олимпийский чемпион Иверсен: Я не думаю о Большунове
Владислав Уткин

Фото: соцсети Эмиля Иверсена

Олимпийский чемпион из Норвегии Эмиль Иверсен ответил на критику россиянина Александра Большунова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не думаю о Большунове», — сказал Иверсен.

Ранее Большунов заявил, что считает цирком соревнования по лыжному спорту на Олимпиаде. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Поэтому уже не смотрю», — заявил он.

На зимней Олимпиаде-2026 Иверсен завоевал золотую медаль в эстафете. Кроме того, он выиграл бронзу в масс-старте.

