15:09, 15 февраля 2026Спорт

Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил исторический рекорд

Йоханнес Клебо стал девятикратным чемпионом ОИ и установил исторический рекорд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в составе сборной страны стал победителем эстафеты на зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клебо бежал на последнем, четвертом этапе. Вместе с ним олимпийскими чемпионами стали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ниенге и Эйнар Хедегарт. Второе место заняла команда Франции, тройку сильнейших замкнули итальянцы.

Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд зимних Игр. Ранее он делил первое место по числу побед на Олимпиадах с тремя соотечественниками — биатлонистом Уле‑Эйнаром Бьорндаленом, а также с лыжниками Бьорном Дели и Марит Бьерген.

На нынешних Играх Клебо выиграл четвертую золотую медаль. Норвежец пока не проиграл ни одной гонки.

