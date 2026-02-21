Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 21 февраля 2026Россия

«Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

Дандыкин: На фронте готовятся к боям за переход Донбасса под контроль ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Занятие населенного пункта Карповка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками означает приближение полного освобождения Донбасса. Такое мнение выразил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, на фронте началась подготовка к боям за переход Донбасса под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). «На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», — заявил Дандыкин.

Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Наряду с этим Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас ослаблены из-за решений своего руководства о переброске резервов на сумское и запорожское направления.

«У них просто не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться. Единственное, что они могут, это применять беспилотники по нашему не только приграничью, но и в глубину наших территорий», — заключил эксперт.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О занятии Карповки российскими войсками стало известно 21 февраля

21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России заняли Карповку в Донецкой народной республике.

Также в ведомстве рассказали, что Российская армия поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки новейших украинских ракет «Фламинго».

Названо оставшееся российским войскам расстояние до Запорожья

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в свою очередь, также сообщал, что подразделения группировки «Днепр» Вооруженных сил России находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья — столицы Запорожской области.

«В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал Рудской.

Он отметил, что с ноября 2025 года под контроль российских военных на данном направлении перешло 12 населенных пунктов, среди которых крупные узлы обороны ВСУ — Малая Токмачка, Степногорск и Приморское.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

Генерал-полковник Сергей Рудской также заявлял, что Вооруженные силы России в 2025 году окончательно перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции.

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул он.

Рудской отметил, что в 2025 году Российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Кроме того, в апреле прошлого года соединения и воинские части группировки войск «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянам позволят оформлять гаражи без бюрократии ещё несколько лет

    Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне

    Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

    Российским страховщикам запретили работать с клиниками в Индии

    Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

    Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

    Стало известно о новых санкциях Украины в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok