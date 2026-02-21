Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:33, 22 февраля 2026Спорт

Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады

Журова: Не вижу необходимости россиянам идти на церемонию закрытия Олимпиады
Владислав Уткин

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады. Ее слова приводит «Советский Спорт».

«Не сказала бы, что это событие унижает достоинство наших ребят. Но и не уверена, что нужно туда идти. Там не будет парада спортсменов. Концерт, веселье, все смешано. Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости», — сказала Журова.

Материалы по теме:
Петросян пригласили на показательные выступления, а канадские хоккеисты вырвали путевку в финал. Как прошел 14-й день Олимпиады
Петросян пригласили на показательные выступления, а канадские хоккеисты вырвали путевку в финал. Как прошел 14-й день Олимпиады
20 февраля 2026
«Мне стыдно перед болельщиками» Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
«Мне стыдно перед болельщиками»Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
20 февраля 2026

Кроме того, Журова рассчитывала на то, что по ходу Олимпиады-2026 Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение вернуть российским спортсменам гимн и флаг. «А так получается, что на открытие не разрешили, а тут — приглашают», — добавила Журова.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут посетить церемонию закрытия зимней Олимпиады. Она пройдет 22 февраля в Вероне, начало запланировано на 20:30 по московскому времени. На церемонию открытия Игр МОК российских спортсменов не допустил.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Олимпийский чемпион из Норвегии ответил на критику Большунова

    Арабские и исламские страны осудили заявление посла США в Израиле

    Назван новый повод для украинцев покинуть страну

    В НАСА захотели вернуть в сборочный цех аппарат Artemis II

    На Западе высказались о войне с Россией

    Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости

    Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok