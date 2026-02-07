В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

МОК: Вопрос участия россиян в церемонии закрытия решится по ходу Олимпиады

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады. Заявление организации со ссылкой на ее пресс-службу приводит ТАСС.

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов в церемонии закрытия еще нет. Оно будет принято по ходу Олимпиады», — говорится в заявлении.

В зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению МОК, россияне выступят в нейтральном статусе.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению МОК.

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.