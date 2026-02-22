Дмитриев после слов Уиткоффа о Путине: Мир восторжествует

Слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о стремлении президента России Владимира Путина к окончанию конфликта доказывают, что мир скоро восторжествует. Такой пост в социальной сети X опубликовал помощник президента России Кирилл Дмитриев.

«Мир восторжествует благодаря диалогу», — заявил чиновник.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России в августе 2025 года перед саммитом на Аляске подготовил план «величайшей сделки» с США. Согласно документу, ключевым условием договоренностей была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России.

Сам Дмитриев заявлял, что власти Соединенных Штатов заинтересованы в отмене санкций против России из-за выгодных проектов. По его информации, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.

