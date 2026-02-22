Реклама

21:33, 22 февраля 2026Спорт

Роналду заявил о планах остаться в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский футболист Роналду заявил о планах остаться в Саудовской Аравии
Фото: Armando Franca / AP

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о планах остаться в чемпионате Саудовской Аравии. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

«Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь. Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть», — сказал Роналду.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил Роналду выступать в Америку. «Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен!» — заявил Трамп.

На данный момент 41-летний португалец выступает в лиге Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В феврале форвард бойкотировал матчи команды из-за недовольства тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PFA) управлял клубом. В частности, игрок считает, что фонд выделяет больше средств на трансферы конкурентам «Аль-Насра». К текущему моменту Роналду вернулся в состав команды.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 21 мяч и сделал три результативных передачи.

