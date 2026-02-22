Реклама

Спорт
19:54, 22 февраля 2026

В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

Журова: Россияне были оторваны от соревнований, поэтому на ОИ было непросто
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:
Аделия Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян на Олимпиаде. Фото: Joosep Martinson / Getty Images

Российские атлеты были оторваны от международных соревнований, поэтому на Олимпиаде спортсменам из России было непросто, отметила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так о результатах Олимпийских игр 2026 года в Италии она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Со стороны моральной они были готовы к тому, что будут показывать свой максимальный результат. Но все-таки у нас не во всех дисциплинах поехали лучшие и те, кто мог бы завоевать медаль. Не будем забывать, что из-за пандемии и потом отстранения на эти четыре года у нас спортсмены даже толком в юниорских международных соревнованиях не поучаствовали и сразу поехали на Олимпиаду», — напомнила Журова.

Депутат рассказала, что даже в Советском Союзе не было такого, чтобы спортсмены ехали на Олимпиаду без опыта в международных соревнованиях.

«Даже в те времена, тяжелые времена, все равно на какие-то международные соревнования спортсмены выезжали. И к нам иностранцы приезжали соревноваться. А здесь мы были оторваны от этого. Конечно, ребятам непросто. Плюс практически всем до 23 лет. Это молодежь, которая раньше на фоне лидеров была вообще невидна», — добавила она.

Я на первой Олимпиаде в свои 22 года была седьмая, а через два года я стала Чемпионкой мира. Надо наработать опыта. Обвинять сейчас молодежь, зачем они туда поехали, да потому, что без этого у нас на следующей Олимпиаде ничего не будет

Светлана Журовадепутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Ранее стало известно, что российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград.

Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме.

