В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

Российские атлеты были оторваны от международных соревнований, поэтому на Олимпиаде спортсменам из России было непросто, отметила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так о результатах Олимпийских игр 2026 года в Италии она высказалась в беседе с «Лентой.ру».
«Со стороны моральной они были готовы к тому, что будут показывать свой максимальный результат. Но все-таки у нас не во всех дисциплинах поехали лучшие и те, кто мог бы завоевать медаль. Не будем забывать, что из-за пандемии и потом отстранения на эти четыре года у нас спортсмены даже толком в юниорских международных соревнованиях не поучаствовали и сразу поехали на Олимпиаду», — напомнила Журова.
Депутат рассказала, что даже в Советском Союзе не было такого, чтобы спортсмены ехали на Олимпиаду без опыта в международных соревнованиях.
«Даже в те времена, тяжелые времена, все равно на какие-то международные соревнования спортсмены выезжали. И к нам иностранцы приезжали соревноваться. А здесь мы были оторваны от этого. Конечно, ребятам непросто. Плюс практически всем до 23 лет. Это молодежь, которая раньше на фоне лидеров была вообще невидна», — добавила она.
Я на первой Олимпиаде в свои 22 года была седьмая, а через два года я стала Чемпионкой мира. Надо наработать опыта. Обвинять сейчас молодежь, зачем они туда поехали, да потому, что без этого у нас на следующей Олимпиаде ничего не будет
Ранее стало известно, что российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград.
Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме.