14:55, 23 февраля 2026Мир

ЕС продлил санкции против России

Европейский союз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на официальном сайте объединения.

Действие ограничений против России продлено еще на год: с 24 февраля 2026 года до 24 февраля 2027 года.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко оценил ущерб экономике ЕС от санкций против России. По его мнению, занятая после начала конфликта позиция оказала разрушительное воздействие на экономику объединенной Европы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового, двадцатого пакета антироссийских санкций и призвала ЕС оперативно утвердить его. Однако на встрече 20 февраля сделать этого не удалось.

