Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

Имущество бывшего мужа Пелагеи Телегина объявили в розыск из-за долгов

Судебные приставы объявили в розыск имущество олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина из-за долгов свыше 71 миллиона рублей. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Розыск проводит Тропарево-Никулинский отдел приставов московского ГУ ФССП. Часть задолженности связана с обязательствами перед бывшей женой — заслуженной артисткой России, певицей Пелагеей, после развода в 2020 году. Общая сумма долга превышает 71,3 млн рублей, включая раздел совместно нажитого имущества.

Ранее Телегин добился судебного запрета покидать Россию их общей с Пелагеей дочери. Позднее артистка обжаловала постановление суда

Телегин — 33-летний экс-игрок сборной России, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он также выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА в сезоне-2018/2019, а «Авангард» стал его последним клубом, который форвард покинул в мае 2024 года.