Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:41, 23 февраля 2026Спорт

Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

Имущество бывшего мужа Пелагеи Телегина объявили в розыск из-за долгов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Судебные приставы объявили в розыск имущество олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина из-за долгов свыше 71 миллиона рублей. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Розыск проводит Тропарево-Никулинский отдел приставов московского ГУ ФССП. Часть задолженности связана с обязательствами перед бывшей женой — заслуженной артисткой России, певицей Пелагеей, после развода в 2020 году. Общая сумма долга превышает 71,3 млн рублей, включая раздел совместно нажитого имущества.

Ранее Телегин добился судебного запрета покидать Россию их общей с Пелагеей дочери. Позднее артистка обжаловала постановление суда

Телегин — 33-летний экс-игрок сборной России, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он также выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА в сезоне-2018/2019, а «Авангард» стал его последним клубом, который форвард покинул в мае 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

    Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

    Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

    Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

    Уровень развития человекоподобных роботов оценили

    В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok