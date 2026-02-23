Названы характеристики применяемого ВСУ «картонного» танка на колесах

Военный эксперт Леонков: Картонный танк ВСУ прозвали так из-за хилой бронезащиты

Французский колесный танк AMX-10RC, прозванный картонным, далеко не в первый раз появляется на поле боя, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он описал его характеристики.

Ранее центр «Рубикон» при Минобороны России сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались применить в зоне специальной военной операции (СВО) колесный танк AMX-10RC. Техника была уничтожена в Донецкой народной республике.

«Танком его сложно назвать, потому что на самом деле во Франции он называется тяжелым бронеавтомобилем, и иногда его называют колесным танком. Это техника, которую французы создавали для решения определенных задач, в частности разведки, поэтому он еще часто называется разведывательной машиной», — поделился эксперт.

По словам Леонкова, французы впервые использовали данную технику в боевых условиях в войне Персидского залива, где она неплохо себя показала, так как вооружена орудием в 105 миллиметров.

Если он берет бронебойный оперенный подкалиберный снаряд и стреляет по бронецели, то может пробить 365 миллиметров толщины броню, то есть, в принципе, для всех БТРов, БМП противника они представляли собой определенную угрозу Алексей Леонков военный эксперт

Украина получает эти французские колесные танки в рамках военной помощи, начиная с 2023 года, указал спикер.

«Прозвище "картонный", я думаю, пошло как раз от этого. То есть в Ираке потери этих танков были минимальными, и никто особо не заострял внимание на его бронезащите, а бронезащита у него состоит и алюминиевого сплава, который еще называют противопульным. То есть он выдержит выстрел по нему из автомата, а если по нему что-то будет крупнокалиберное, от 30 миллиметров и выше, то броня этой колесной бронемашины не выдержит, что было доказано во время СВО», — обозначил он.

Первые AMX-10RC участвовали в контрнаступе на Запорожском направлении, и их очень хорошо подбивали различными средствами поражения, в том числе беспилотниками, уточнил собеседник «Ленты.ру». Однако, добавил он, до сих пор от 20 до 30 этих бронемашин находится на вооружении Украины в составе 37-й механизированной бригады ВСУ.

«Они также выполняют роль подвижной разведки, огневой поддержки штурмующих групп, обычно это ротно-тактические группы. Благодаря, конечно, своим скоростным параметрам им часто удается избежать возмездия с нашей стороны, но все-таки их ловят и уничтожают», — заключил эксперт.

До этого Минобороны впервые официально объявило о первой потерянной Украиной редкой британской технике — бронетранспортере «Бульдог».

