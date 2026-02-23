Реклама

23:57, 23 февраля 2026Спорт

Конкурент Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой пропуска ЧМ-2026

Вратарь ПСЖ Шевалье проиграл конкуренцию Сафонову и может пропустить ЧМ-2026
Владислав Уткин
Вратарь ПСЖ Люка Шевалье

Вратарь ПСЖ Люка Шевалье. Aurelien Morissard / AP

Вратарь ПСЖ Люка Шевалье проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову, из-за чего оказался под угрозой пропуска ЧМ-2026. Об этом сообщает L`Equipe.

Российский голкипер выходит на поле во всех матчах ПСЖ, начиная с 1 февраля. Отмечается, что ситуация сильно беспокоит тренерский штаб сборной Франции. Если Шевалье не вернется в состав, у него будет мало шансов на вызов в национальную команду на товарищеские матчи в марте. Из-за этого он может пропустить ЧМ-2026.

В конце марта команда Дидье Дешама отправится в Южную Америку. 26-го числа французы сыграют со сборной Бразилии, а 29 марта проведут встречу с Колумбией.

Ранее Сафонов рассказал о конкуренции с Шевалье. Вратарь заявил, что он должен продолжать работать, чтобы в дальнейшем выходить на игры в стартовом составе.

Начиная с 1 февраля, Сафонов провел в составе ПСЖ пять матчей подряд, в которых пропустил четыре мяча. В двух из этих игр россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сыграл десять матчей, в которых пропустил десять мячей и оформил четыре «сухаря».

