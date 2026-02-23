Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде

Норвежская лыжница Симпсон-Ларсен назвала идиотизмом женский марафон на ОИ

Норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен резко раскритиковала женский марафон на 50 километров на Олимпийских играх (ОИ) 2026 в Италии. Ее слова приводит VG.

Спортсменка назвала его идиотизмом. По ее мнению, дистанция в 30 километров была бы более чем достаточной, поскольку на 50 километров возникают огромные отрывы между участницами, и зрелищности это не добавляет.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Россиянка Дарья Непряева ошиблась и надела пару лыж немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.