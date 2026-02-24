Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:33, 24 февраля 2026Ценности

Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

Супермодель Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами
Екатерина Ештокина

Фото: The Hollywood Curtain / BACKGRID / Legion-Media.com

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами, выходя из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица споткнулась на каблуках, идя по тротуару к машине. Она была одета в облегающий красный топ с открытой спиной и синие джинсы с винтажным черным поясом Yves Saint Laurent. На размещенных кадрах видно, что Хадид при этом отказалась от бюстгальтера.

Ранее в феврале Беллу Хадид, которую признали самой красивой в мире женщиной, заметили у магазина наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Фон дер Ляйен отказала Зеленскому

    На Украине отреагировали на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    На Украине Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы

    Бывшего тренера сборной России по волейболу оштрафовали за мат

    Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

    Врач раскрыл неочевидную причину плохого сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok