Супермодель Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами, выходя из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица споткнулась на каблуках, идя по тротуару к машине. Она была одета в облегающий красный топ с открытой спиной и синие джинсы с винтажным черным поясом Yves Saint Laurent. На размещенных кадрах видно, что Хадид при этом отказалась от бюстгальтера.

Ранее в феврале Беллу Хадид, которую признали самой красивой в мире женщиной, заметили у магазина наркотиков.