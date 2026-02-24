ФИФА задумалась о переносе матчей ЧМ-2026 из Мексики из-за беспорядков

ФИФА рассматривает вариант переноса матчей ЧМ-2026 из Мексики из-за беспорядков

Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о переносе стыковых матчей ЧМ-2026 и матчей финальной части турнира из Мексики из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает The Athletic.

ФИФА рассматривает вариант переноса межконтинентальных стыковых матчей, которые должны пройти в Мексике с 26 по 31 марта. В организации обеспокоены ситуацией в стране и проведут игры только в случае получения гарантий безопасности от мексиканских властей.

Кроме того, под угрозой оказались и матчи финальной части ЧМ-2026, который наряду с Мексикой должны принять США и Канада. Перенос встреч мирового первенства рассматривается в качестве крайней меры. Решение маловероятно и может быть принято только после обсуждения с властями Мексики и коммерческими партнерами турнира.

Беспорядки в нескольких штатах Мексики вспыхнули после ликвидации наркобарона Эль Менчо. Члены картеля «Новое поколение Халиско» начали поджигать автомобили и магазины, а также блокировать дороги. По данным издания The Wall Street Journal, это было частью плана в случае гибели их лидера.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что Мексика примет 13 матчей турнира, включая матч открытия.

