Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:41, 24 февраля 2026Спорт

ФИФА задумалась о переносе матчей ЧМ-2026 из Мексики из-за беспорядков

ФИФА рассматривает вариант переноса матчей ЧМ-2026 из Мексики из-за беспорядков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carlos Zepeda / Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о переносе стыковых матчей ЧМ-2026 и матчей финальной части турнира из Мексики из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает The Athletic.

ФИФА рассматривает вариант переноса межконтинентальных стыковых матчей, которые должны пройти в Мексике с 26 по 31 марта. В организации обеспокоены ситуацией в стране и проведут игры только в случае получения гарантий безопасности от мексиканских властей.

Кроме того, под угрозой оказались и матчи финальной части ЧМ-2026, который наряду с Мексикой должны принять США и Канада. Перенос встреч мирового первенства рассматривается в качестве крайней меры. Решение маловероятно и может быть принято только после обсуждения с властями Мексики и коммерческими партнерами турнира.

Беспорядки в нескольких штатах Мексики вспыхнули после ликвидации наркобарона Эль Менчо. Члены картеля «Новое поколение Халиско» начали поджигать автомобили и магазины, а также блокировать дороги. По данным издания The Wall Street Journal, это было частью плана в случае гибели их лидера.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что Мексика примет 13 матчей турнира, включая матч открытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Глава Минобороны Германии обвинил Трампа в укреплении позиций Путина по Украине

    Раскрыты главные изменения в армии России после начала СВО

    Песков в годовщину СВО назвал ее главную цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok